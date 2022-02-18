В Хабаровске отремонтируют более 33 километров дорог

Обновить асфальтовое покрытие планируется в этом году Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в этом году отремонтируют более 33 километров улично-дорожной сети. Работы проведут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

- На некоторых улицах вышел эксплуатационный срок асфальтового покрытия. Его требуется заменить. На некоторых дорогах приходится ездить по гравийке, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Планируется обновить покрытие на Магаданской улице на участке дороги от Хехцирского переулка до улицы Мате Залки. 290 метров дороги отремонтируют в переулке Палубном на участке от дома №1 до дома №23. Новое дорожное покрытие на участке дороги длиной 400 метров уложат на улице Декабристов. 500 метров дороги обновят на Деповской.

Кроме этого, планируется провести работы еще на девяти улицах города: Перекопская, Специалистов, Балтийская, Иркутская, Танковая, Кубанская, Яблоневая, Пассажирская, Маяковская. Также отремонтируют переулок Курильский.