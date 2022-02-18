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Общество18 февраля 2022 9:00

Новогоднее украшение Центрального района признано лучшим в Хабаровске

Награду в один миллион рублей направят на улучшение праздничного оформления
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Новогоднее украшение Центрального района признано лучшим в Хабаровске

Новогоднее украшение Центрального района признано лучшим в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице новогоднее оформление Центрального района признано лучшим. За победу в конкурсе он получит денежный приз: один миллион рублей.

- В качестве критериев комиссия учитывала украшение елки, использование оригинальных елочных игрушек, а также наличие светодинамической подсветки, ледяных фигур, катка и горок, - пояснили в администрации краевой столицы.

Городок Центрального района впервые развернулся у ТЦ «ЭкоДом». Там установили большую елку, украшенную гирляндами, которые тянутся во все стороны. Кроме этого, комиссия отметила различные фигуры, с которыми могут сфотографироваться хабаровчане. Жители города подготовили множество праздничных зон, преобразили дворы и фасады домов.

Награду в один миллион рублей комитет по управлению Центральным районом направит на улучшение праздничного оформления.