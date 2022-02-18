Новогоднее украшение Центрального района признано лучшим в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице новогоднее оформление Центрального района признано лучшим. За победу в конкурсе он получит денежный приз: один миллион рублей.

- В качестве критериев комиссия учитывала украшение елки, использование оригинальных елочных игрушек, а также наличие светодинамической подсветки, ледяных фигур, катка и горок, - пояснили в администрации краевой столицы.

Городок Центрального района впервые развернулся у ТЦ «ЭкоДом». Там установили большую елку, украшенную гирляндами, которые тянутся во все стороны. Кроме этого, комиссия отметила различные фигуры, с которыми могут сфотографироваться хабаровчане. Жители города подготовили множество праздничных зон, преобразили дворы и фасады домов.

Награду в один миллион рублей комитет по управлению Центральным районом направит на улучшение праздничного оформления.