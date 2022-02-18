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Общество18 февраля 2022 10:00

В Хабаровском крае дорожники тестируют новые виды асфальта

Эффективность щебеночно-мастичной смеси и полимерного битума оценят этой весной
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае дорожники тестируют новые виды асфальта

В Хабаровском крае дорожники тестируют новые виды асфальта

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае дорожники тестируют новые виды асфальта. Планируется продлить срок эксплуатации покрытия в сложных климатических условиях региона. В прошлом году на отремонтированных дорогах опробованы щебеночно-мастичный асфальт и полимерный битум. Этой весной дорожники смогут оценить эффективность этих материалов.

- По сравнению с обычным асфальтом щебеночно-мастичная смесь обладает повышенной прочностью. Покрытие сможет выдержать большегрузные автомобили и климатические условия Хабаровского края. Полимерный битум - качественный и долговечный, - рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Напомним, в этом году планируется отремонтировать 93 дороги протяженностью 90 километров. На это выделено 2,55 миллиарда рублей.