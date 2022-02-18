В Амурске директор учреждения назначила себе дополнительную зарплату

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор образовательного учреждения Амурска обвиняется в подлоге, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

С 2017 года женщина работала директором центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Она подписала документы о зачислении, переводе и выпуске 32 детей в другое объединение, которое якобы было создано центром.

- За работу педагогом в этом объединении она назначила себе дополнительную доплату. Но никакого объединения не было. Таким образом, директор незаконно получила более 200 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме этого, в 2018 году директор отдала катамаран, принадлежавший центру, педагогу для сплава по реке в личных целях.

- Во время сплава ухудшилась погода, катамаран опрокинулся. В результате случившегося утонула сотрудница центра, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Женщина не признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.