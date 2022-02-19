19 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается Фото: Администрация Хабаровска

19 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -26 градусов, днем будет от -13 до -11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В южных районах края без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от -24 до -19 ночью и от -11 до -6 днем. Ожидается северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -34 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -17 до -7 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 2-12 метров в секунду.

Жителей северных районов Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -20 до -15 градусов, днем - от -13 до -8 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3-12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.