Жительница Комсомольска отдала мошенникам 30 тысяч рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
87-летняя пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре стала жертвой телефонного мошенника. Преступник убедил доверчивую женщину, что ее внук стал виновником ДТП и ему срочно нужны деньги, сообщили в региональной полиции.
— Пожилая дама, поверив незнакомцу, через терминал приема платежей перевела на номер мошенника 30 тысяч рублей. Позже, позвонив внуку, потерпевшая узнала, что ни в какое ДТП он не попадал и денег переводить не просил,— рассказали в пресс-службе ведомства.
Преступника разыскивают, ему грозит до двух лет колонии за мошенничество.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;