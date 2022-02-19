Жительница Комсомольска отдала мошенникам 30 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

87-летняя пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре стала жертвой телефонного мошенника. Преступник убедил доверчивую женщину, что ее внук стал виновником ДТП и ему срочно нужны деньги, сообщили в региональной полиции.

— Пожилая дама, поверив незнакомцу, через терминал приема платежей перевела на номер мошенника 30 тысяч рублей. Позже, позвонив внуку, потерпевшая узнала, что ни в какое ДТП он не попадал и денег переводить не просил,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступника разыскивают, ему грозит до двух лет колонии за мошенничество.

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