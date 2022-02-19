В Хабаровске сгорело судно на пристани в районе полуострова Заячий
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске произошел пожар на пристани в районе полуострова Заячий. Там загорелось одно из пришвартованных суден, сообщили в региональном МЧС.
Все произошло около полудня 19 февраля.
— На момент прибытия первого расчета из внутренних помещений судна шел густой черный дым. Очаг огня находится в моторном отсеке. С места пожара звеньями газодымозащитной службы эвакуировали девять кислородных баллонов, — рассказали в ведомстве.
В общей сложности от огня пострадала площадь судна в 80 квадратных метров. На тушение огня ушло около двух с половиной часов. Никто из людей не пострадал.
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