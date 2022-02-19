В Хабаровске произошел пожар на складе базы по деревообработке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске произошел пожар на складе базы по деревообработке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— Когда прибыли пожарные, помещение внутри было заполнено едким черным дымом. Строение отдельно стоящее, кирпичное, обшито сайдингом. В ходе проведения разведки установлено, что там горели доски ДСП, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности огнем были повреждены 100 квадратных метров площади. Со склада были вывезены 3 газовых баллона. На тушение пожара ушло два часа.

Никто из людей не пострадал. В ликвидации пожара и его последствий привлекались 46 человек личного состава и 9 единиц техники.

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