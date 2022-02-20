20 февраля в Хабаровске ожидается ветер до 8 метров в секунду Фото: Администрация Хабаровска

19 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -24 градусов, днем будет от -13 до -11 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В южных районах края без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от -23 до -189 ночью и от -12 до -8 днем. Ожидается северо-западный ветер 3-8 метров в секунду.

В центральных районах края без осадков, температура ночью достигнет -22 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -15 до -8 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 6-13 метров в секунду.

На севере края обойдется без осадков. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -19 до -15 градусов, днем - от -13 до -8 градусов. Скорость ветра северных направлений составит 3-11 метров в секунду.

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