Ковид в Хабаровском крае подтвердился еще у 1774 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1795 жителей. Это рекордный показатель за все время пандемии. И очевидно, что цифры в ближайшее время продолжат расти.

Остается высоким и число госпитализаций. Так, всего за сутки 226 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей. Однако несмотря на высокое количество госпитализаций, дефицита мест в больницах не наблюдается. В регионе развернуто 2646 коек, из них свободны 622. В стационарах региона от коронавируса лечатся 2054 пациентов.

- С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находится 57 человек, на кислородной поддержке - 1005 человек, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

За сутки от коронавируса скончались три жителя края.

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