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Общество20 февраля 2022 2:00

В ЕАО спасатели МЧС приняли участие в очередном челлендже

На видео боец за 50 секунд надевает одежду пожарного
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На видео боец за 50 секунд надевает одежду пожарного. Фото: Скриншот из видео

На видео боец за 50 секунд надевает одежду пожарного. Фото: Скриншот из видео

В Еврейской автономной области спасатели МЧС приняли участие в очередном челлендже – «60 секунд до НДС». НДС – термин спасателей. Аббревиатура расшифровывается как «непригодная для дыхания среда».

В аккаунте Инстаграм боец МЧС России демонстрирует, что всего за 50 секунд он может быстро и правильно надеть боевую одежду пожарного, а также провести проверку дыхательного аппарата и включиться в него.

- Во время пожаров от скорости пожарного зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому такие тренировки необходимы, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.