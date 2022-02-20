В ЕАО спасатели МЧС приняли участие в очередном челлендже

На видео боец за 50 секунд надевает одежду пожарного. Фото: Скриншот из видео

В Еврейской автономной области спасатели МЧС приняли участие в очередном челлендже – «60 секунд до НДС». НДС – термин спасателей. Аббревиатура расшифровывается как «непригодная для дыхания среда».

В аккаунте Инстаграм боец МЧС России демонстрирует, что всего за 50 секунд он может быстро и правильно надеть боевую одежду пожарного, а также провести проверку дыхательного аппарата и включиться в него.

- Во время пожаров от скорости пожарного зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому такие тренировки необходимы, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.