Хабаровский музтеатр в День защитника Отечества покажет «Небесный тихоход» . Фото: Хабаровский краевой музыкальный театр

Хабаровский краевой музыкальный театр в День защитника Отечества покажет героическо-лирическую комедию «Небесный тихоход». Спектакль поставлен по мотивам одноименного советского фильма.

- Специально для этого спектакля был сделан макет военного самолета. Его вес составляет более одной тонны, а размах крыльев - более девяти метров, - рассказали в пресс-службе музыкального театра.

Дирижером-постановщиком спектакля стал главный дирижер Хабаровского краевого музтеатра Руслан Антипинский. За постановку комедии он получил звание лауреата Премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства.

Спектакль состоится 23 февраля в 18:00.