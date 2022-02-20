В Магаданской области горело нежилое здание Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области в поселке Карамкен горело бесхозное здание, расположенное на улице Горная. Тушить пожар прибыли спасатели МЧС.

- Нежилая постройка горела открытым пламенем. Пожар площадью 350 квадратных метров был полностью ликвидирован. В тушении приняли участие восемь человек и две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Причина возгорания, виновный в происшествии и причиненный ущерб устанавливаются.