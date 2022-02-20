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Происшествия20 февраля 2022 7:30

Житель ЕАО душил и бил ножом в живот своего знакомого

Мужчина проведет в тюрьме 8,5 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Мужчина проведет в тюрьме 8,5 лет

Мужчина проведет в тюрьме 8,5 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области житель села Ленинское убил своего знакомого.

- Происшествие случилось в августе прошлого года. Во время конфликта со знакомым, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал душить приятеля, а потом несколько раз ударил его ножом в живот, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

От полученных травм потерпевший умер на месте. Было заведено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ – «Убийство».

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. По решению суда, в исправительной колонии строгого режима он проведет восемь лет и шесть месяцев.