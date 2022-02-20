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Общество20 февраля 2022 10:00

Жители Хабаровского края поддержали олимпийцев массовым флешмобом

Лыжники и сноубордисты дружно съехали с горы в «Холдоми»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Лыжники и сноубордисты дружно съехали с горы в «Холдоми»

Лыжники и сноубордисты дружно съехали с горы в «Холдоми»

На горнолыжном комплексе «Холдоми» прошел массовый флешмоб. Лыжники и сноубордисты поддержали олимпийскую сборную России. На склонах собрались более сотни человек. Ярко и шумно они передавали «привет» спортсменам, выступавшим в Пекине без национального флага и гимна. На лыжи и сноуборды встали не только профи, но и новички.

Участники акции совершили массовый спуск по зеленой трассе. Впереди всех ехали самые юные лыжники. В руках спортсменов и любителей были российские флаги. Колонну сопровождал цветной дым, поэтому флешмоб можно было заметить с любой точки горнолыжного комплекса.

Кроме этого, все гости и желающие могли сфотографироваться на фоне фотозоны с баннером. В социальные сети фотографии выкладывали под хештегом #wewillROCyou – фразой, ставшей главным символом поддержки олимпийской сборной.

Напомним, третий раз российские спортсмены участвуют в Олимпиаде под аббревиатурой ROC, которая расшифровывается как «российский олимпийский комитет».

Лыжники и сноубордисты дружно съехали с горы в «Холдоми»

Лыжники и сноубордисты дружно съехали с горы в «Холдоми»