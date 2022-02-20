21 февраля в Хабаровске ожидается ветер до 10 метров в секунду Фото: Администрация Хабаровска

21 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -21 градуса, днем будет от -12 до -10 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края пройдет небольшой снег. Температура будет держаться в пределах от -23 до -20 ночью и от -11 до -9 днем. Ожидается северо-западный ветер 5-11 метров в секунду.

В центральных районах края местами небольшой снег и метель, температура ночью достигнет -31 градуса, в светлое время суток прогнозируется от -13 до -4 градусов. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 3-14 метров в секунду.

На севере края обойдется без существенных осадков. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -26 до -14 градусов, днем - от -14 до -9 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 4-13 метров в секунду.

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