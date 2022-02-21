Из аэропорта Южно-Сахалинска суда направляют в Хабаровск из-за плохой погоды Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

В аэропорту Хабаровска совершили посадку самолеты из Красноярска и Новосибирска, которые были направлены туда из-за плохой погоды в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровской воздушной гавани.

Там отметили, что участившиеся снегопады также стали причиной и других изменений в движении авиасудов.

- Вылет рейсов 5626 Хабаровск - Южно-Сахалинск и 467 Хабаровск - Советская Гавань перенесен на 10:00. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт до 10:00 в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По той же причине закрыты аэропорты Советской Гавани и Южно-Сахалинска, - рассказали в аэропорту.

На работе хабаровской воздушной гавани это никак не отразилось, и она действует в штатном режиме.

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