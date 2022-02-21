Житель Хабаровского края украл со счета своей матери более 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае местный житель попался на краже. Со счета своей матери он похитил крупную сумму денег, сообщили в прокуратуре региона.

Все произошло в селе Некрасовка.

- По версии следствия, мужчина, используя мобильное приложение банка, тайно похитил денежные средства с банковской карты своей матери, причинив ей ущерб в размере 248 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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