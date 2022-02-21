Машина такси протаранила карету скорой помощи в Хабаровске

Машина службы такси протаранила карету скорой помощи в Хабаровске. Фото: Инстаграм/dtpkhv27
В Хабаровске машина такси протаранила автомобиль скорой помощи. Никто из участников аварии не пострадал, сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.
Все произошло на перекрестке улиц Суворова и Краснореченской неподалеку от остановки «Заводская». Причиной ДТП стало то, что таксист на Toyota Aqua не пропустил спецмашину и иномарка угодил в борт скорой.
- В автомобиле скорой помощи в момент аварии пациентов не было. Напоминаем водителям о необходимости предоставлять спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками преимущество в дорожном движении, - подчеркнули в ГИБДД Хабаровска.
От столкновения автомобили получили незначительные повреждения.
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