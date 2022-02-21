В Хабаровске пройдет «прямая линия» по оказанию медицинской помощи Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет прямая линия по оказанию медицинской помощи в период пандемии. Общение со специалистами состоится по видеосвязи, сообщили в администрации города.

- В перечень вопросов войдут вакцинация против COVID-19, лекарственное обеспечение населения, оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках. Консультации граждане смогут получить посредством видеосвязи с использованием универсальных автоматизированных рабочих мест, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Прямая линия пройдет 24 февраля с 14:00 до 17:00.

КОНКРЕТНО

Задать вопросы экспертам можно будет, посетив управления администрации по адресам:

- администрация Хабаровска: улица Карла Маркса, 66, кабинет №127;

- комитет по управлению Центральным районом: улица Фрунзе, 60, кабинет №111;

- комитет по управлению Железнодорожным районом: переулок Ленинградский, 13А, кабинет №13;

- комитет по управлению Индустриальным районом: улица Краснореченская, 87, кабинет №9;

- комитет по управлению Краснофлотским районом: улица Руднева, 41, кабинет №15;

- комитет по управлению Кировским районом: улица Орджоникидзе, 3, кабинет №108.

ВАЖНО!

В здание администрации можно попасть только при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода.

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