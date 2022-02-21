В Хабаровске переименуют остановку «Портовая»
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске изменится название автобусной остановки «Портовая». На заседании комиссии в городской администрации было принято решение переименовать пункт в «Университет правосудия».
- Название остановки «Портовая» будет заменено в связи с несоответствием градостроительным особенностям и элементам планировочной структуры города. Высшее учебное заведение находится в прямой близости к остановочному пункту, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Там отметили, что сейчас проект проходит стадию согласования.
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