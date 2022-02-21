«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Дальневосточные журналисты подали более 100 работ на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Сотой работой стал материал главного редактора ИА «АСН24.РУ - Амурская служба новостей» Галины Михайловой «Опыт использования планшетов при переписи оценили положительно».

- Эта небольшая заметка о дальнейшей судьбе планшетов, использованных при переписи, родилась после большого репортажа о работе переписчика в приюте для бездомных. Я помню, как проходила перепись 10 лет назад, как переписчик с большой сумкой и охапкой переписных листов ручкой заполнял все бумаги. Это было долго и утомительно. Сейчас другое дело. Меня восхитила та скорость, с которой переписчик заносил все данные о человеке в свой планшет. Это невероятно удобно, конечно, и, как я полагаю, снижает вероятность ошибок при переносе данных и слиянии баз, как это, возможно, бывало прежде. Я несколько лет участвую в конкурсе «Вместе в цифровое будущее», мне всегда интересно знакомиться с работами коллег из других регионов, - рассказала Галина.

Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» (почти 600 публикаций), «Телевидение» (около 300 сюжетов), а также в специальную номинацию от «Ростелекома» «Цифровой стиль жизни» (более 100 материалов).

- В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит на первый план. В фокусе внимания участников конкурса - внедрение в различных сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов, формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего, - отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.

Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома» и Schneider Electric, откроют для себя популярные туристические места Севера.

XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.