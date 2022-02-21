В Хабаровске прошла репетиция праздничного салюта
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровске идет подготовка к 23 февраля. Военнослужащие провели генеральную тренировку-репетицию праздничного салюта.
Условия для тренировки были максимально приближены к реальным. Князе-Волконские артиллеристы отработали синхронности выстрелов и слаженность взаимодействия расчета салютных установок и гаубиц.
В День защитника Отечества в небе над Хабаровском салют прогремит в девять часов вечера.
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