В Хабаровске прошла репетиция праздничного салюта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске идет подготовка к 23 февраля. Военнослужащие провели генеральную тренировку-репетицию праздничного салюта.

Условия для тренировки были максимально приближены к реальным. Князе-Волконские артиллеристы отработали синхронности выстрелов и слаженность взаимодействия расчета салютных установок и гаубиц.

В День защитника Отечества в небе над Хабаровском салют прогремит в девять часов вечера.

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