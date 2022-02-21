Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 8%

По итогам 2021 года кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае увеличился на 8% и составил 119,8 миллиарда рублей. Объем средств физических и юридических лиц превысил 117,3 миллиарда рублей (+6%)

Драйвером роста стал розничный бизнес. Портфель кредитов частных клиентов в отчетном периоде прибавил 24% и сформировался в размере 51,5 миллиарда рублей. Быстрее росла ипотека: за год на четверть, до 25,2 миллиарда рублей. Портфель кредитов наличными достиг 24,1 миллиарда рублей (+22%). Средства частных клиентов ВТБ в регионе составили на 1 января 2022 года 82 миллиарда рублей (+9%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 2021 года превысил 68,3 миллиарда рублей. Из них 24,2 миллиарда рублей пришлись на кредиты среднему и малому бизнесу: рост - 20%. Гарантийный портфель сегмента СМБ составил 2,7 миллиарда рублей (+ 6%). Портфель ресурсов корпоративных клиентов достиг 35,3 миллиарда рублей (+2%), из них более половины (19,6 миллиарда рублей) приходится на средства предприятий среднего и малого бизнеса, здесь динамика выше - 13%.

В 2021 году ВТБ предоставил жителям края кредитов на сумму свыше 28,4 миллиарда рублей: это на 22% больше, чем в предыдущем году. Опережающими темпами росли кредиты наличными: объем их продаж увеличился на треть (+29%), до 17,4 миллиарда рублей. В виде ипотечных кредитов клиенты ВТБ в регионе взяли 10,9 миллиарда рублей (+14%).

- Мы продолжили активную работу с предпринимательством, в результате чего смогли нарастить портфель кредитов и ресурсов в сегменте среднего и малого бизнеса. В наших розничных показателях отразились общероссийские тенденции: рынок кредитов по итогам 2021 года продемонстрировал рекордный рост, драйвером которого стали кредиты наличными и ипотека. Наиболее активным спрос на кредитование был в первом полугодии, когда ставки были исторически низкими. К концу года стали меняться сберегательные предпочтения жителей региона: на фоне роста ставок возвращается интерес к классическим депозитам, - прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.