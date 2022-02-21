В Хабаровске благоустроят 53 территории в рамках программы «1000 дворов» Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в рамках реализации программы «1000 дворов» приведут в порядок 53 территории. От жителей города поступило более 350 заявок.

- В 53 дворах появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и пешеходные дорожки. Кроме этого, там выполнят асфальтирование, - отметили в городском управлении ЖКХ и ЭЖФ.

До 1 апреля необходимо найти подрядчиков. Строители приступят к благоустройству, когда наступит устойчивая теплая погода. Из федерального бюджета на реализацию программы для Дальнего Востока выделено около семи миллиардов рублей.