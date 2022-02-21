В 2022 году в Хабаровском крае достроят 15 объектов социальной инфраструктуры Фото: Правительство Хабаровского края

На заседании совета Дальневосточного федерального округа обсудили реализацию национальных проектов, которые финансируются за счет средств дальневосточной «Единой субсидии».

В 2022 году в Хабаровском крае продолжат строительство 29 объектов социальной инфраструктуры. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 15 из них. На текущий год из федерального бюджета на эти цели выделено 2,7 миллиарда рублей.

По «Единой субсидии» будут профинансированы семь объектов на 1,3 миллиарда. В том числе три спорткомплекса в населенных пунктах региона - в Комсомольске-на-Амуре, Ванинском районе и Хабаровске.

- Кроме выделенного финансирования, Хабаровский край получит средства, которые в прошлом году не успели освоить по объективным причинам. Это более 1,4 миллиарда рублей, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.