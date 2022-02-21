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Общество21 февраля 2022 8:00

В Хабаровском крае сирот обеспечат жильем после вмешательства прокуратуры

Прокурор Комсомольского района подал в суд шесть исков
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае сирот обеспечат жильем после вмешательства прокуратуры

В Хабаровском крае сирот обеспечат жильем после вмешательства прокуратуры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске прокуратура установила нарушение прав детей-сирот на получение благоустроенного жилья.

- Прокурор Комсомольского района подал шесть исков в суд с требованиями предоставить сиротам жилье специализированного государственного жилищного фонда, то есть отдельные квартиры по договору социального найма, - пояснили в надзорном ведомстве.

Требования прокурора были удовлетворены решениями суда, однако они еще не вступили в законную силу.