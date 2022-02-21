Хабаровский край на связи: мобильный интернет «МегаФона» впервые пришел в восемь поселков

Во всех этих населенных пунктах «МегаФон» стал единственным оператором, оказывающим услуги сотовой связи. Еще около двух тысяч жителей края получили доступ к важным жизненным, образовательным и развлекательным интернет-сервисам.

Новые базовые станции запущены недалеко от поселков Лесной Амурского района и Озерпах Николаевского района, а также рядом с селами Усть-Ургал Верхнебуреинского района, Кукелево Вяземского района, Петровичи района имени Лазо и Черный мыс Комсомольского района. При проектировании и возведении здесь объектов связи был разработан и применен ряд специальных конструктивных решений, которые позволили значительно сократить затраты на строительство и ускорить процесс монтажа. Использование таких решений позволит провести связь и в другие малочисленные населенные пункты края.

В двух поселках района имени Лазо и Николаевского района действующее оборудование стандарта 2G было модернизировано для поддержки связи в сетях четвертого поколения. Доступ к услугам связи в удаленных селах и поселках имеет особенную социальную значимость для безопасности людей: прежде всего, это возможность оперативно запросить помощь спасателей или медиков при возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

По проекту, реализуемому совместно с правительством Хабаровского края, мобильный интернет стал доступен также сотрудникам рыбодобывающих и лесозаготовительных организаций, которые работают вблизи поселков.

- В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, важно, чтобы доступ к мобильному интернету имело максимальное число жителей края, независимо от места их проживания, - сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев. - Сегодня доступом в интернет в нашем регионе обеспечены 304 населенных пункта. Вместе с «МегаФоном» и другими операторами связи мы ведем системную работу над тем, чтобы белых пятен на карте покрытия сети мобильной связи в нашем регионе становилось все меньше».

«С 2020 года при развитии сети мы фокусировались на тех поселениях, где до этого не было LTE, - комментирует директор хабаровского отделения «МегаФона» Денис Трофимчук. - И мы продолжаем работу в этом направлении, несмотря на то, что строительство телеком-инфраструктуры на таких территориях требует серьезных затрат и зачастую сопряжено со значительными трудностями - большие расстояния, сложная логистика. Но, наблюдая стремительный рост передачи данных в этих селах с момента запуска, мы убеждаемся в важности и необходимости такой работы».

Доступ к мобильной связи «МегаФона» уже имеют 98% жителей Хабаровского края. 92% населения края проживает в зоне покрытия сети LTE «МегаФона».

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 миллиона клиентов.