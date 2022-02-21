Более 4600 жителей Хабаровского края воспользовались льготной программой перелетов

За два неполных месяца было куплено 4638 льготных билетов Фото: Правительство Хабаровского края

Более 4600 жителей северных районов Хабаровского края воспользовались льготной программой авиаперелетов. За два неполных месяца 2022 года было куплено 4638 льготных билетов, перелетами воспользовались 3934 пассажира.

По льготной программе стоимость билета для взрослого составляет 4500 рублей, а для детей возрастом от двух до 12 лет - 3000.

- В этом году продолжим выполнять поручение Михаила Дегтярева по увеличению транспортной доступности для жителей края. Программа льготных перелетов - одно из направлений флагманской инициативы «Край комфортного проживания». На эти цели из бюджета региона выделено 188 миллионов рублей, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

В 2021 году программой льготных авиаперевозок воспользовались 33 тысячи пассажиров.