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Здоровье21 февраля 2022 8:58

Жители Хабаровского края могут получить QR-код по результатам теста на антитела

Сертификат будет действовать полгода
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Жители Хабаровского края могут получить QR-код по результатам теста на антитела

Жители Хабаровского края могут получить QR-код по результатам теста на антитела

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Хабаровского края теперь смогут получить QR-код при наличии антител. Об этом сообщил зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов в Telegram-канале «Здравый смысл - 27».

- Сертификат будет действовать полгода с даты теста на антитела. Сдать такой тест можно в любой лицензированной лаборатории, - написал Евгений Никонов.

Также он отметил, что если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, то сертификат, полученный на основе теста на антитела, будет действовать год с даты взятия ПЦР-теста.