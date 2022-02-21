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Происшествия21 февраля 2022 10:00

Хабаровчанин украл у пенсионера 250 тысяч и скрылся в Приморье

Доверчивый мужчина оставлял свой телефон и кошелек в больничной палате
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанин украл у пенсионера 250 тысяч и скрылся в Приморье

Хабаровчанин украл у пенсионера 250 тысяч и скрылся в Приморье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске у 70-летнего пенсионера украли 250 тысяч рублей. Происшествие случилось в одной из больниц краевой столицы.

- Мужчина познакомился с соседом по палате. Тот помогал ему разобраться со смартфоном. Когда пенсионер выходил из палаты, телефон и кошелек с банковскими картами оставлял на тумбочке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда он вернулся с очередных процедур, обнаружил, что все деньги с его счета куда-то переведены. А сосед покинул больницу, оставив все свои вещи. Злоумышленника нашли в Приморье, в городе Находка.

- Обвиняемый рассказал, что в своем телефоне установил мобильное банковское приложение от имени соседа по палате. И перевел все деньги на свою карту. В Приморье он потратил все на себя, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ - «Кража». Злоумышленнику грозит шесть лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.