Хабаровчанин украл у пенсионера 250 тысяч и скрылся в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске у 70-летнего пенсионера украли 250 тысяч рублей. Происшествие случилось в одной из больниц краевой столицы.

- Мужчина познакомился с соседом по палате. Тот помогал ему разобраться со смартфоном. Когда пенсионер выходил из палаты, телефон и кошелек с банковскими картами оставлял на тумбочке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда он вернулся с очередных процедур, обнаружил, что все деньги с его счета куда-то переведены. А сосед покинул больницу, оставив все свои вещи. Злоумышленника нашли в Приморье, в городе Находка.

- Обвиняемый рассказал, что в своем телефоне установил мобильное банковское приложение от имени соседа по палате. И перевел все деньги на свою карту. В Приморье он потратил все на себя, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ - «Кража». Злоумышленнику грозит шесть лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.