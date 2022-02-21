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Общество21 февраля 2022 9:15

Михаил Дегтярев пообещал, что в этом году будет газифицировано пять тысяч домохозяйств

Об этом он сказал на прямой линии с жителями края
Максим МОЛОТОВ
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Михаил Дегтярев пообещал, что в этом году будет газифицировано 5 тысяч домохозяйств Фото: скриншот из видео

Михаил Дегтярев пообещал, что в этом году будет газифицировано 5 тысяч домохозяйств Фото: скриншот из видео

Губернатор Хабаровского края, отвечая на вопрос жителя Вяземского района о возможности газификации поселков, ответил, что с «Газпромом» достигнуто соглашение.

-Там, где будет техническая возможность, дома будут подключаться к трубе бесплатно, сказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, он лично возглавил краевую комиссию по газификации.

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