Михаил Дегтярев пообещал, что в этом году будет газифицировано пять тысяч домохозяйств

Михаил Дегтярев пообещал, что в этом году будет газифицировано 5 тысяч домохозяйств Фото: скриншот из видео
Губернатор Хабаровского края, отвечая на вопрос жителя Вяземского района о возможности газификации поселков, ответил, что с «Газпромом» достигнуто соглашение.
-Там, где будет техническая возможность, дома будут подключаться к трубе бесплатно, сказал Михаил Дегтярев.
Кроме того, он лично возглавил краевую комиссию по газификации.
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