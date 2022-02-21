В Хабаровске не перекроют улицу Павла Морозова Фото: скриншот с прямой трансляции

На прямой линии губернатор заверил хабаровчан, что улицу Павла Морозова перекрывать не будут. По словам Михаила Дегтярева, подрядчик, выполняющий работы на проблемном участке, применяет новую технологию, позволяющую обойтись без вскрытия дорожного покрытия.

- Я сам езжу по этой дороге, как и моя жена. К апрелю будут завершены работы, и весной мы ее запустим, тогда и разгрузим Краснореченскую, - сказал губернатор.

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