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Происшествия21 февраля 2022 9:19

В Хабаровске в ДТП пострадал 11-летний ребенок

Виновник происшествия проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске в ДТП пострадал 11-летний ребенок

В Хабаровске в ДТП пострадал 11-летний ребенок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске водитель автомобиля Honda Fit Shuttle нарушил правила дорожного движения. На улице Дикопольцева он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который в этот момент поворачивал налево.

- В результате ДТП пострадал 11-летний ребенок. Он получил травмы, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

На водителя машины Toyota Corolla согласно пункту 22.9 инспекторы ДПС составили административный материал.