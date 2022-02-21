В Хабаровске в ДТП пострадал 11-летний ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске водитель автомобиля Honda Fit Shuttle нарушил правила дорожного движения. На улице Дикопольцева он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который в этот момент поворачивал налево.

- В результате ДТП пострадал 11-летний ребенок. Он получил травмы, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

На водителя машины Toyota Corolla согласно пункту 22.9 инспекторы ДПС составили административный материал.