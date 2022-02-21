Михаил Дегтярев пообещал отремонтировать две дороги в Хабаровском крае Фото: скриншот с прямой трансляции

Губернатор Хабаровского края пообещал, что проблемные трассы отремонтируют в ближайшие годы.

- Дорога Николаевск - Хабаровск в прошлом году была включена в опорную сеть автодорог России. Мы также вошли в проект «Безопасные и качественные дороги». По плану отремонтировать более 150 мостов до 2025 года. Уже в этом году начнут работы. И большинство мостов находится на дороге от Николаевска. Ее тяжело и дорого содержать, но постепенно мы ее приведем в порядок.

Кроме того, губернатор пообещал, что также отремонтируют дорогу Советская Гавань - Ванино Сейчас определяются подрядные организации, а по теплу начнутся работы.

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