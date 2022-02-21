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Общество21 февраля 2022 9:35

Губернатор Хабаровского края прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в регионе

Логистические схемы разработают до начала мая
Максим МОЛОТОВ
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Губернатор Хабаровского края прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в регионе Фото: скриншот с прямой трансляции

Губернатор Хабаровского края прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в регионе Фото: скриншот с прямой трансляции

Михаил Дегтярев сообщил на прямой линии, что с первого мая в Хабаровском крае начинает работу региональный оператор по вывозу мусора.

- Мусоровывоз обретает цивилизованные формы, - сказал губернатор края.

Компания определена в октябре прошлого года. До начала мая оператор должен закупить оборудование и разработать логистические схемы.

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