Губернатор Хабаровского края прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в регионе Фото: скриншот с прямой трансляции
Михаил Дегтярев сообщил на прямой линии, что с первого мая в Хабаровском крае начинает работу региональный оператор по вывозу мусора.
- Мусоровывоз обретает цивилизованные формы, - сказал губернатор края.
Компания определена в октябре прошлого года. До начала мая оператор должен закупить оборудование и разработать логистические схемы.
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