Михаил Дегтярев пообещал принять беженцев из ДНР и ЛНР Фото: скриншот с прямой трансляции

Во время прямой линии с жителями Хабаровского края губернатор сказал, что готов помочь беженцам из Донбасса.

- Мы подставим плечо русским людям, которые оказались в беде, - сказал Михаил Дегтярев.

Он также отметил, что в правительстве готовы развернуть пункты временного размещения, а также предоставить объекты.

- Сейчас ближние регионы уже принимают беженцев, и мы тоже готовы подставить плечо без ущерба для местных жителей, - подчеркнул губернатор.

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