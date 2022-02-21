Михаил Дегтярев пообещал принять беженцев из ДНР и ЛНР Фото: скриншот с прямой трансляции
Во время прямой линии с жителями Хабаровского края губернатор сказал, что готов помочь беженцам из Донбасса.
- Мы подставим плечо русским людям, которые оказались в беде, - сказал Михаил Дегтярев.
Он также отметил, что в правительстве готовы развернуть пункты временного размещения, а также предоставить объекты.
- Сейчас ближние регионы уже принимают беженцев, и мы тоже готовы подставить плечо без ущерба для местных жителей, - подчеркнул губернатор.
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