Михаил Дегтярев рассказал о кэшбеке на летний отдых для детей Фото: скриншот из видео
Вопрос летнего отдыха детей в 2022 году был затронут на прямой линии губернатора.
- Будет ли в этом году 50-процентный кэшбек, пока неизвестно, но все, что касается краевого финансирования каникул, будет выполнено, - сказал Михаил Дегтярев.
Край планирует потратить на возмещение отдыха не менее 70 миллионов рублей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: