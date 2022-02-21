Михаил Дегтярев рассказал о кэшбеке на летний отдых для детей Фото: скриншот из видео

Вопрос летнего отдыха детей в 2022 году был затронут на прямой линии губернатора.

- Будет ли в этом году 50-процентный кэшбек, пока неизвестно, но все, что касается краевого финансирования каникул, будет выполнено, - сказал Михаил Дегтярев.

Край планирует потратить на возмещение отдыха не менее 70 миллионов рублей.

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