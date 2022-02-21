Михаил Дегтярев обратился к мэру Хабаровска с просьбой проконтролировать строительство дорог Фото: скриншот из видео

Михаил Дегтярев попросил мэра Хабаровска Сергея Кравчука оказать влияние на частников, которые блокируют строительство дорожных коммуникаций: тротуаров и освещения. Глава региона затронул этот вопрос, отвечая на вопрос жительницы дома по улице Марины Расковой. Женщина пожаловалась, что дорогу сделали, но тротуары - нет, равно как и фонари. Причина - участки строительства находятся в частном владении.

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