22 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается Фото: Администрация Хабаровска

22 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -22 градусов, днем будет от -11 до -9 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В южных районах края пройдет небольшой снег. Температура будет держаться в пределах от -25 до -20 ночью и от -12 до -7 днем. Ожидается западный ветер 9-14 метров в секунду.

В центральных районах края обойдется без существенных осадков. Температура ночью достигнет -33 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -14 до -3 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 1-14 метров в секунду.

На севере края осадков не прогнозируется. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -33 до -23 градусов, днем - от -15 до -8 градусов. Скорость западного ветра составит 2-12 метров в секунду.

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