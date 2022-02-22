StandUp-комик Алексей Щербаков в Instagram показал, как проводит время в Комсомольске. Фото: Инстаграм/Алексей Щербаков

StandUp-комик Алексей Щербаков посетил Комсомольск-на Амуре. Во время концертного тура звездный гость заглянул в Город юности и оставил там подарок для горожан.

На своей странице в Instagram Алексей поделился кадрами с прогулки по дальневосточному городу. В частности он посетил место высадки первых строителей Комсомольска.

Кроме того, Щербаков оставил подарок комсомольчанам: небольшую сумочку в одном из деревьев, координатами которого он поделился с подписчиками.

Следующим городом, где пройдет концерт комика, станет Владивосток. Там выступление запланировано на 24 февраля.

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