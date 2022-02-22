В Хабаровске откроют два магазина Metro Фото: скриншот с видеотрансляции
В Хабаровский край зайдет группа компаний Metro AG. Уже сейчас планируется запуск двух объектов в столице региона.
- Это хорошие и качественные супермаркеты. Я уверен, что потребители оценят, - сказал Михаил Дегтярев.
Губернатор поделился этой новостью с жителями во время прямой линии, когда его спросили, планируют ли открыть в Хабаровске IKEA.
- Насчет ИКЕА сказать не могу, я знаю, что они строят только в городах-миллиониках. Мы планируем, что Хабаровск станет таким к 2030-2032 году. Я дам минэкономики и минпромторгу поручение связаться с представителями торговой группы, чтобы начать проектировать строительство.
Михаил Дегтярев также отметил, что правительство края готовит проекты в области деревопереработки, и некоторые бизнесмены уже начали вкладывать средства в производство. Часть проектов будет связана с выпуском мебели, а другая - с выпуском домокомплектов в рамках программы «Дом дальневосточника».
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