В Хабаровске убрали главную городскую елку Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске убрали главную городскую елку. О демонтаже ледового городка отчитались в городской администрации.

- В последних числах февраля намечается потепление, поэтому к концу недели планируем убрать ледяные фигуры и горки с территории парка «Динамо», - сообщил Алексей Груздев, главный специалист управления культуры администрации города Хабаровска.

В мэрии отметили, что аналогичные работы по демонтажу ледяных скульптур и праздничных деревьев проходят сейчас во всей районах краевой столицы.

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