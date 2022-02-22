В Хабаровске убрали главную городскую елку
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске убрали главную городскую елку. О демонтаже ледового городка отчитались в городской администрации.
- В последних числах февраля намечается потепление, поэтому к концу недели планируем убрать ледяные фигуры и горки с территории парка «Динамо», - сообщил Алексей Груздев, главный специалист управления культуры администрации города Хабаровска.
В мэрии отметили, что аналогичные работы по демонтажу ледяных скульптур и праздничных деревьев проходят сейчас во всей районах краевой столицы.
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