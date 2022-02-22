«Справедливая Россия - за правду» выступила против микрофинансовых организаций

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - за правду» в Хабаровском крае Игорь Глухов считает, что в современной России нет места микрофинансовым организациям. Об этом он заявил во время партийной пресс-конференции «Ликвидация МФО - шаг к социальной справедливости в России».

Закредитованность россиян и популярность микрофинансовых организаций в условиях пандемии и экономического спада превращаются в бомбу замедленного действия. В партии уверены, что МФО в стране не место, их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян.

За шесть месяцев 2021 года задолженность россиян перед МФО выросла почти на 70 миллиардов рублей и к 1 октября достигла 241 миллиарда рублей. Сейчас максимально возможный процент кредита - 1% в день, в год это 365%. И на таких условиях кредиты берут самые бедные граждане.

Как отметил председатель регионального Совета СРЗП Игорь Глухов, ликвидация МФО - программное требование СРЗП. Партия много раз вносила инициативу в Госдуму, но так и не нашла поддержки у думского большинства.

- Мы предлагаем ликвидировать МФО, а огромную незадействованную ликвидность банков, которые курирует ЦБ, выделить в сектор микрокредитования граждан «до получки» под ставку, близкую к ключевой, - отметил Игорь Глухов.

Работа таких организаций усугубляет финансовую проблему граждан. МФО давно превратились в инструмент финансовой кабалы.