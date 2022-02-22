За минувшие сутки 1804 человека заразились коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае продолжается распространение COVID-19. За прошедший день еще 1804 человека заболели коронавирусом. За сутки госпитализировано 218 пациентов.
- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 16881 заболевший, к ИВЛ подключены 56 пациентов, на кислородной поддержке остаются 1035 человек, - рассказали в региональном минздраве.
За сутки от коронавируса скончалось два пациента. В регионе на данный момент развернуто 2676 коек, свободными остаются 543 места в больницах.
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