ООО «ТрансБетон» поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Каждый день вы направляете огромное количество собственных сил, чтобы жители и гости Хабаровского края ездили по качественным и надежным дорогам! Вы - те, кто взял на себя большую ответственность о сохранении благополучия и поддержании качества жизни окружающих вас людей и по праву можете называть себя защитниками отечества.

Я хочу также от лица всего коллектива ООО «ТрансБетон» поздравить с этим важным праздником всех наших партнеров, ведь кто, как не верный соратник, всегда приходит на помощь и оказывает бесценную поддержку даже в самые непростые времена. Желаю вам отличного 23 февраля, чтобы после него с легкостью достигать самых амбициозных целей и успешно решать сложнейшие профессиональные задачи!

Поздравляю всех жителей Хабаровского края. Пусть праздничный день принесет вам множество приятных впечатлений!

С уважением, генеральный директор ООО «ТрансБетон» Леонид Подбегалин