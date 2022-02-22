Для бездомных дворняг в Хабаровском крае создадут приюты
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае будут создавать приюты для бездомных собак, пока на федеральном уровне закон не установит нормы обращения с безнадзорными животными. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
В очередной раз темы содержания дворняг губернатор коснулся на фоне произошедших ранее случаев нападения животных на жителей региона.
- Ситуация носит массовый характер. Готовятся изменения федерального законодательства, но пока это вопрос местного значения. Мы с руководителями районов, городов работаем над тем, чтобы создавать приюты. Это единственный выход, так как по закону собака должна быть простерилизована, чипирована и выпущена в среду обитания. Но это же глупость, - заявил Дегтярев.
Он отметил, что ранее в Госдуме вопрос уже поднимался, но пока озвученные предложения не нашли поддержки депутатов.
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