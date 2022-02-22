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Происшествия22 февраля 2022 1:30

Житель Хабаровского края избил до смерти собственного отца

Он нанес ему не менее 21 удара руками
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Житель Хабаровского края избил до смерти собственного отца

Житель Хабаровского края избил до смерти собственного отца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Лермонтовки убил своего отца. Мужчина 1976 года вступил в ссору со своим папой, после чего пустил в ход кулаки.

- Используя малозначительный повод, мужчина избил своего отца, нанеся ему не менее 21 удара в область тела. Пенсионер скончался от травматического шока, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Убивший отца мужчина не признал свою вину в случившемся, несмотря на то, что следствие подтвердило этот факт. Оказалось, что он уже был ранее судим.

- Ранее местный житель уже привлекался к ответственности за избиение своего отца, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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