С 23 февраля поздравили жителей Хабаровского края в ООО «ПФ «Амурлифт»

Дорогие друзья!

От себя лично и от лица коллектива ООО «ПФ «Амурлифт» поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Вместе с вами мы ежедневно создаем историю и поднимаемся все выше и выше, стремясь к достижению поставленных целей. Сотрудники компании непрерывно работают над тем, чтобы вы, заходя в лифты хабаровских многоэтажек, ощущали уверенность в собственной безопасности.

Мы ежедневно совершенствуем свои профессиональные качества, чтобы вы были окружены сервисом самого высокого уровня.

Всем хабаровчанам я желаю сохранять стойкость духа и быть надежной опорой для своих близких. Проведите этот праздничный день вместе с ними и подарите свою заботу и тепло, а мы сделаем все, чтобы наши лифты доставили вас к дверям их квартир быстро и надежно!

С уважением, генеральный директор ООО «ПФ «Амурлифт» Александр Ломкин.