Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина за признание ДНР и ЛНР

Михаил Дегтярев на вступлении в должность Главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке в 2018 году. Фото: Телеграм/Пулемет Дегтярева

Глава Хабаровского края поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с признанием независимости их территорий. Такой указ был накануне подписан Владимиром Путиным. Михаил Дегтярев не только поблагодарил президента России, но и поздравил жителей субъектов.

- Поздравляю соотечественников из Донецкой и Луганской народных республик! Долгий путь в сторону родного дома. Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это историческое решение, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Во время подписание указа о признании независимости ЛДНР, на встрече присутствовали и главы республик. Вместе они подписали Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. За несколько часов до этого президент РФ провел совещание с членами Совета Безопасности. На нем и решался этот судьбоносный вопрос. Руководство сошлось во мнении, что данное решение необходимо для защиты граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Они также признали, что Украина пока не может самостоятельно решить вопрос с Донбассом мирным путем, и вмешательство просто необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей.

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