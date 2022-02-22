Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 3:27

Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина за признание ДНР и ЛНР

«Долгий путь в сторону родного дома», - написал глава Хабаровского края в своем телеграм-канале
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Дегтярев на вступлении в должность Главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке в 2018 году. Фото: Телеграм/Пулемет Дегтярева

Михаил Дегтярев на вступлении в должность Главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке в 2018 году. Фото: Телеграм/Пулемет Дегтярева

Глава Хабаровского края поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с признанием независимости их территорий. Такой указ был накануне подписан Владимиром Путиным. Михаил Дегтярев не только поблагодарил президента России, но и поздравил жителей субъектов.

- Поздравляю соотечественников из Донецкой и Луганской народных республик! Долгий путь в сторону родного дома. Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это историческое решение, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Во время подписание указа о признании независимости ЛДНР, на встрече присутствовали и главы республик. Вместе они подписали Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. За несколько часов до этого президент РФ провел совещание с членами Совета Безопасности. На нем и решался этот судьбоносный вопрос. Руководство сошлось во мнении, что данное решение необходимо для защиты граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Они также признали, что Украина пока не может самостоятельно решить вопрос с Донбассом мирным путем, и вмешательство просто необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.